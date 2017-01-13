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Оппозиция Сирии допускает контакты с Дамаском на переговорах в Астане

13 Января 2017 13:33
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Оппозиция Сирии допускает контакты с Дамаском на переговорах в Астане

Москва, 13 января. Бывший сирийский генерал, глава делегации оппозиции Мустафа Шейх не исключает возможности контактов с представителями властей Дамаска на переговорах в Астане.

Глава делегации сирийской оппозиции Мустафа Шейх, прибывший в Москву вместе с другими оппозиционерами, заявил, что не исключает контакты с властями Дамаска на переговорах в казахской Астане 23 января. «На встрече будут военные, дайте договориться военным. Но я не исключаю, что в Астане могут случиться контакты с представителями Дамаска», — прокомментировал бывший сирийский военный. Ранее он заявил, что сирийская оппозиция рассчитывает на дружественные отношения с Москвой даже в случае ухода действующего правительства САР.

Ирина Селезнева

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