Оппозиция Сирии допускает контакты с Дамаском на переговорах в Астане

13 Января 2017 13:33 47

Москва, 13 января. Бывший сирийский генерал, глава делегации оппозиции Мустафа Шейх не исключает возможности контактов с представителями властей Дамаска на переговорах в Астане.

Глава делегации сирийской оппозиции Мустафа Шейх, прибывший в Москву вместе с другими оппозиционерами, заявил, что не исключает контакты с властями Дамаска на переговорах в казахской Астане 23 января. «На встрече будут военные, дайте договориться военным. Но я не исключаю, что в Астане могут случиться контакты с представителями Дамаска», — прокомментировал бывший сирийский военный. Ранее он заявил, что сирийская оппозиция рассчитывает на дружественные отношения с Москвой даже в случае ухода действующего правительства САР.