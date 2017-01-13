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Порошенко может пойти под суд за финансирование «государства-агрессора»
Украина

Порошенко может пойти под суд за финансирование «государства-агрессора»

Сегодня 13:12
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Порошенко может пойти под суд за финансирование «государства-агрессора»

Киев, 13 января. Службу безопасности Украины просят возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко. С таким призывом в пятницу обратился бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который обвинил украинского лидера в государственной измене.

По словам Кузьмина, украинские власти жестоко преследуют украинцев, которые высказывают симпатии России, называемой в украинских масс-медиа «врагом» и «государством-агрессором». Киев, а также ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

Тем не менее, в российском городе Липецк продолжает работать принадлежащая Порошенко кондитерская фабрика «Рошен», которая исправно платит налоги в российскую казну и, тем самым, косвенно участвует в финансировании российской армии.

«Рошен» в прошлом году перечислила в российский бюджет почти 600 млн рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия», — пишет Кузьмин в Facebook.

Бывший заместитель генпрокурора России просит СБУ возбудить дело против Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров «Рошен», прекратить деятельность фабрики на территории России и «привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины». Кузьмин подчеркнул, что отказ от возбуждения дела будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления.

комментарии
Геннадий Плющев
#петр порошенко #ренат кузьмин
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