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Технологии

Toyota раскрыла цены на новый Highlander в России

13 Января 2017 13:23
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Toyota раскрыла цены на новый Highlander в России

Токио, 13 января. Представители японской компании Toyota обнародовали цены в России на две версии внедорожника Highlander — Safety и «Престиж».

Новый полноприводный внедорожник от Toyota оснащен 3,5-литровым двигателем мощностью 249 «лошадей». Highlander оборудован восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Кроме того, в пользование автовладельца будут предоставлены система «ГЛОНАСС», парктроник, мультимедийная система с сенсорным экраном, а также функция отслеживания слепых зон. Также в машине будет трехзонный климат-контроль. Стоимость этой версии составит 3,635 миллиона рублей.

Версия Highlander «Престиж» будет усовершенствована адиосистемой с шестью динамиками, а также камерой заднего вида. Стоимость люксовой версии составит порядка  3,789 миллиона рублей.

Накануне в Госдуме обсуждали поправку к закону об ОСАГО, которая подразумевает получение увеличенных штрафов со страховой компании за каждый день, пока машина находилась в ремонте.

Катерина Тимошенская

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