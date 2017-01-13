Оппозиция Сирии признала, что действия ВКС РФ направлены против террористов

Москва, 13 января. Представители сирийской оппозиции, прибывшие в Москву, приветствовали бы проведение ВС РФ сухопутной операции в Сирии, если это поможет установить мир на всей территории страны.

Бывший генерал сирийской армии, глава делегации оппозиции Мустафа Аль-Шейх прокомментировал вопрос о возможной сухопутной операции российских военных в Сирийской арабской республики. «Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране», — отметил оппозиционер.

По словам бывшего военачальника, оппозиция не считает Россию страной-оккупантом и готова поддерживать дружеские отношения даже в случае ухода действующего правительства Дамаска. Также Аль-Шейх подчеркнул, что ВКС РФ в Сирии действуют против террористов. «Иногда Россия проводит бомбардировки, они направлены против определенных группировок».