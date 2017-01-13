«Газпром» готовит иски в стокгольмский арбитраж против турецких импортеров

Москва, 13 января. «Газпром» готовится подать иски к турецким импортерам газа в арбитраж Стокгольма. Причиной стала цена на газ в 2017 году, которую российская компания считает заниженной. Об это сообщили источники в обеих странах.

По их данным, «Газпром экспорт» уже подготовила иски к частным турецким импортерам, которые могут быть поданы уже в ближайшее время. В «Газпроме» данную информацию никак не прокомментировали.

Как сообщает «Коммерсант», «Газпром» поставляет Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji порядка 10 млрд кубометров газа в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 млрд кубометров покупает государственная компания Botas, с корой разбирательство в арбитраже уже ведется.

Накануне в «Газпроме» заявили, что новые антироссийские санкции США не повлияют на строительство газопровода «Северный поток — 2», передает «Газета.ру».