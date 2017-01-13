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Сирия и мировая война в миниатюре: роль Китая на мирных переговорах в Астане
Новости Сирии

Сирия и мировая война в миниатюре: роль Китая на мирных переговорах в Астане

Сегодня 13:27
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Алеппо, Сирия

В Москве проходит закрытая встреча российской и китайской сторон, посвященная предстоящим переговорам в Астане и вопросу сирийского урегулирования в целом. Встреча проходит за закрытыми дверями. МИД РФ на ней представляет глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, дипломатическое ведомство Поднебесной — спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь.

«Я в деталях проинформировал китайских друзей о российских усилиях по организации встречи в Астане, которая станет важной точкой в наших усилиях по укреплению перемирия и поддержке перезапуска политического процесса в Женеве», — заявляет господин Вершинин в связи с этим.

Ранее Китай не проявлял особого интереса к приближающимся межсирийским переговорам, назначенным на конец этого месяца. Теперь ситуация, как кажется, меняется. Чего следует ждать от Китая в связи с Сирией сейчас? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Брутеру, политологу, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований.

Владимир Брутер

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«То, что происходит в Сирии — это фактически мировая война в миниатюре, а потому у всех крупнейших держав есть там свои интересы. Те страны, которые отказываются вовлекать себя в сирийские дела, сейчас де-факто отказываются от права и возможности влиять на международные процессы. Потому интерес, проявленный Китаем к предстоящим переговорам в Астане, объяснить достаточно просто — настолько, насколько на таком уровне вообще можно говорить о простых интересах.

Очевидно, что перед встречей в Астане Россия и Китай будут — если не пытаться максимально сблизить свои позиции — то, по крайней мере, достигнуть максимального взаимопонимания. Я думаю, потому, что и после текущей московской встречи переговоры между Пекином и Москвой по Сирии продолжатся, пусть и в онлайн режиме. У России и Китая есть общие позиции, но есть и расхождения в определенных моментах. Эти различия нужно согласовать и, если не устранить, то, по крайней мере, максимально сгладить», — приводит свою точку зрения политолог.

От того, насколько Россия, Турция, Иран и даже Китай смогут выработать общую позицию по переговорам в Астане, зависит то, насколько решения, принятые по Сирии в Казахстане, будут значимы для всего мирового сообщества. «Главное, от взаимопонимания России и Китая здесь зависит то, насколько Запад будет вынужден в той или иной мере с этими решениями согласиться», — подводит итог Владимир Брутер.

комментарии
Иван Верихов
#сирия #владимир брутер #се сяоянь #сергей вершинин
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