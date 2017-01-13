Кремль не комментирует сообщения о субсидиях на жилье прокурорам и следователям

Москва, 13 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о письме главы СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, в котором они попросили Владимира Путина выделить 27 млрд рублей на обеспечение жильем своих подопечных.

«Мы служебную переписку никогда не комментируем, мы не опровергаем ее и не подтверждаем, мы информируем о тех или иных принятых решениях. В настоящий момент я не буду это комментировать», — заявил представитель Кремля.

Напомним, о письме Чайки и Бастрыкина сообщила в пятницу газета «Коммерсантъ». По данным источника издания, Генпрокуратуре необходимы допассигнования в размере почти 19 млрд рублей, а Следственному комитету — 7,6 млрд рублей.