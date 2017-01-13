Песков о «компромате РФ» на Трампа: Кремль фальшивку долго не обсуждает

Москва, 13 января. Кремлю неизвестен некий сотрудник британской разведки, написавший доклад о якобы существующих связях избранного президента США Дональда Трампа с Москвой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в России фальшивки так долго не обсуждают. Пресс-секретарь российского лидера в очередной раз ответил на вопрос, известно ли Кремлю что-нибудь о бывшем агенте британской разведки, который по информации американских СМИ, является составителем доклада о наличии у ФСБ компромата на Трампа.

Песков подчеркнул, что «неизвестно». Он напомнил, что «вряд ли это можно назвать докладом». «У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем», — добавил он. Также он назвал ложную новость «низкопробной».

Ранее сообщалось, что автором скандального сообщения про «компромат», который якобы имеется у России на Дональда Трампа, оказался бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил.

Документ якобы рассказывает о «компромате» российских агентов на избранного президента США Дональда Трампа.