Гадания и приметы на старый Новый год в 2017-м

Итак, в ночь с 13 на 14 января 2017 года наступает один из самых загадочных и чисто русский праздник — старый Новый год.

История праздника старый Новый год

Появление традиции дважды встречать Новый год — по-новому и по-старому стилю — ведет свое начало из бурных революционных лет. В начале 1918 года по декрету Ленина Россия, жившая при царизме по юлианскому календарю, была одномоментно переведена на современное, григорианское летоисчисление, как в большинстве европейских стран. Поэтому России сразу пришлось наверстывать 13 дней отставания, которые накопились из-за того, что в юлианском календаре не были предусмотрены високосные года.

Однако Русская православная церковь и все противники советской власти отказались мириться с новым «революционным» календарем (РПЦ до сих пор пользуется слегка модифицированным вариантом юлианского календаря). Вслед за РПЦ многие продолжали встречать Новый год по старому стилю, постепенно эта традиция стала чисто светской и получила название «старый Новый год».

В то же время встреча старого Нового года, а особенно гадания в этот день, имеют древние славянские корни.

Святочные забавы

Старый Новый год приходится на середину зимних Святок, отмечаемых с вечера 6 января (Рождественского сочельника) до вечера 19 января (Крещенского сочельника). В народе этот период назывался от звезды (рождественской) до воды (крещенской).

На Руси и в других славянских землях считали, что раз Христос в это время еще как бы не крещен, то можно немного пошалить, поэтому на Святках в ходу были веселые колядки, ряжение и, конечно, святочные гадания.

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Одним из самых удачных «гадательных» дней считался старый Новый год, который на Руси, в Белоруссии и на Украине назывался Васильев, или Щедрый, вечер, или Щедрец.

Щедрый вечер

Васильев вечер назван в честь святого Василия Великого, память которого Русская православная церковь чтит 1 января по юлианскому календарю (то есть по новому стилю — 14 января). На Украине и в Белоруссии этот вечер также называют Щедрый вечер, или Щедрец. Считается, что в этот вечер завершается первая часть Святок.

В этот день в славянских землях в деревнях устраивали большие праздники с угощением. Варили специальную кашу-кутью, которая называлась щедрой, в честь нее вечер и получил название Щедрец. Также в этот день на столе обязательно было мясо, считалось, что богатый мясной стол и веселье — к хорошему урожаю и благоденствию.

Молодежь в этот вечер колядовала (колядования в этот день назывались щедрованиями), ходя по домам и получая за песни-колядки деньги и угощения. А девушки на старый Новый год загадывали на суженого, поскольку, по поговорке, «что загадано под Василя, сбудется, а что сбудется, не минуется».

Гадания на старый Новый год

Гадание на сапожке

Самое популярное гадание: в Щедрый вечер бросить сапожок за порог и смотреть, в какую сторону носок покажет — оттуда и суженый придет. Или, например, другой вариант этого же гадания: вечером 13 января перед сном один сапожок оставить у порога, а другой положить под кровать или даже под подушку. Перед сном сказать: «Суженый мой, ряженый, назначаю тебе свидание во сне» — и ждать результата.

Гадание на горохе

Нужно взять горсть гороха или фасоли и высыпать в миску, а затем перекладывать по одной горошине в другую посуду, приговаривая: «Выйду замуж (одна горошина) — не выйду замуж (вторая горошина)». На какой горошине первая миска опустеет, так тому и быть.

Гадание на имя суженого

В полночь на старый Новый год нужно выйди на перекресток и спросить имя у первого мужчины, которого встретишь. Возможно, такое же имя будет и у будущего мужа.

Гадание на чашке с водой

На старый Новый год нужно положить кольцо в чашку с водой и выставить на мороз. Если вода замерзнет гладко, в этом году замужество не светит, а если будут бугорки, это потенциальные женихи.

Приметы на старый Новый год

Если на старый Новый год небо ясное, видны звезды и луна, год будет урожайным, а в лесу будет много ягод. А если в этот день пасмурно, то ягод в лесу уродится мало.

Если на старый Новый год на деревьях много инея, значит, год будет урожайным, а пчелы летом принесут много меда.