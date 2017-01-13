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Политика

Исполнены терпения: Песков объяснил, почему Кремль не отвечает на заявления команды Трампа

13 Января 2017 13:34
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Исполнены терпения: Песков объяснил, почему Кремль не отвечает на заявления команды Трампа

Москва, 13 января. Кремль оставляет без ответа заявления кандидатов на руководящие посты в администрации избранного президента США Дональда Трампа, так как они еще не назначены министрами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил, почему Кремль не реагирует на некоторые заявления кандидатов на ключевые посты в администрации США.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Накануне Песков отмечал, что российские власти не станут пока комментировать заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу роли Москвы в кризисе на Украине. 

Катерина Тимошенская

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