Исполнены терпения: Песков объяснил, почему Кремль не отвечает на заявления команды Трампа

13 Января 2017 13:34 37

Москва, 13 января. Кремль оставляет без ответа заявления кандидатов на руководящие посты в администрации избранного президента США Дональда Трампа, так как они еще не назначены министрами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил, почему Кремль не реагирует на некоторые заявления кандидатов на ключевые посты в администрации США.

«Мы достаточно исполнены терпения и главным образом будем обращать внимание на высказывания действующих министров и действующего президента США», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Накануне Песков отмечал, что российские власти не станут пока комментировать заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу роли Москвы в кризисе на Украине.