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Они перед Рио так делали: Жуков не исключил провокаций против РФ к Играм-2018
Спорт

Они перед Рио так делали: Жуков не исключил провокаций против РФ к Играм-2018

Сегодня 12:53
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Они перед Рио так делали: Жуков не исключил провокаций против РФ к Играм-2018

Москва, 13 января. Существует угроза отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, которые состоятся в южнокорейском городе Пхенчхан в 2018 году. Такое заявление в пятницу сделал глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Он отметил, что в настоящее время активизировались антидопинговые агентства. Подобную ситуацию можно было наблюдать незадолго до старта Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда многие российские спортсмены были отстранены от соревнований.

«Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же произволом обратились», — отметил он.

Жуков подчеркнул, что сами по себе антидопинговые агентства не могут отстранить российских спортсменов, но они создают информационный фон и оказывают давление на спортивные федерации, передает агентство РИА Новости.

Как сообщает Ura.Ru, несколько национальных антидопинговых агентств уже потребовали отстранить всех российских спортсменов от участия в соревнованиях. Такое заявление было сделано после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 

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#александр жуков
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