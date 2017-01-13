Оппозиция Сирии заявила, что не считает Россию агрессором

Москва, 13 января. Бывший представитель ВС Сирии и нынешний оппозиционер Мустафа Шейх не считает Россию захватчиком и полагает, что дружба с Москвой останется даже в случае смены властей Дамаска.

Представитель вооруженной сирийской оппозиции, экс-генерал сирийской армии Мустафа Шейх заявил, что верит в Россию и не считает ее страной-оккупантом. В ходе сегодняшней пресс-конференции он прокомментировал отношения с Россией, которые сохранятся и в случае ухода нынешних властей Дамаска.

«Россия не захватчик, не страна-оккупант, я верю в Россию, — заявил бывший сирийский военный. — Иногда Россия проводит бомбардировки, они направлены против определенных группировок. Россия — государство не колониальное, наши отношения останутся, режим уйдет, наша дружба останется», — резюмировал Мустафа Шейх. Также спикер добавил, что оппозиция приветствовала бы сухопутную операцию российских военных в Сирии, если это поможет установить мир на всей территории САР.



