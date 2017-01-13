Москва, 13 января. Кремль не намерен комментировать возможность привлечения США к планирующимся переговорам по сирийскому урегулированию в Астане, но отмечает, что на этих переговорах особенно важно максимально широко представить все стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать информацию о том, что РФ и Турция согласовали приглашение Соединенных Штатов к переговорам по Сирии. «Я пока не могу ничего сказать на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы все заинтересованы в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективами политического урегулирования в Сирии, но конкретно ответить на Ваш вопрос (о привлечении США) я сейчас не смогу», — подчеркнул представитель Кремля.
Таисия Григорьева