Встреча по Сирии в Астане может пройти с участием США — Песков

13 Января 2017 13:32 56

Москва, 13 января. Кремль не намерен комментировать возможность привлечения США к планирующимся переговорам по сирийскому урегулированию в Астане, но отмечает, что на этих переговорах особенно важно максимально широко представить все стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать информацию о том, что РФ и Турция согласовали приглашение Соединенных Штатов к переговорам по Сирии. «Я пока не могу ничего сказать на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.