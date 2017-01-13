up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Встреча по Сирии в Астане может пройти с участием США — Песков

13 Января 2017 13:32
56Просмотры

 

Встреча по Сирии в Астане может пройти с участием США — Песков

Москва, 13 января. Кремль не намерен комментировать возможность привлечения США к планирующимся переговорам по сирийскому урегулированию в Астане, но отмечает, что на этих переговорах особенно важно максимально широко представить все стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать информацию о том, что РФ и Турция согласовали приглашение Соединенных Штатов к переговорам по Сирии. «Я пока не могу ничего сказать на этот счет», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы все заинтересованы в максимально широком представительстве сторон, имеющих отношение к перспективами политического урегулирования в Сирии, но конкретно ответить на Ваш вопрос (о привлечении США) я сейчас не смогу», — подчеркнул представитель Кремля.

Таисия Григорьева

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС