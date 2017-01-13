Абсолютно недопустимо: Кремль разделил возмущение россиян ЧП со скорой на Камчатке

Москва, 13 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопиющий инцидент с машиной скорой помощи на Камчатке. Кремль разделяет возмущение в связи со случившимся, заявил он.

«Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно. Это абсолютно недопустимо», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также особо подчеркнул, что поведение водителя должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку», — добавил он.

Напомним, во вторник вечером в одном из дворов в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь. Автоледи и ее спутник перегородили неотложке проезд почти на 10 минут. Это стоило жизни 21-летнему пациенту, который умер, не дождавшись медиков.