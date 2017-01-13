ДНР за неделю почти пять тысяч раз подверглась обстрелам ВСУ

Донецк, 13 января. Оперативное командование Донецкой Народной Республики сообщает, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Украинские силовики сконцентрировали свои усилия на Донецком и Мариупольском направлениях. ВСУ обстреляли прифронтовые территории республики 4988 раз. Армия Украины применяла артиллерию, танки и минометы полторы тысяч раз.

Под обстрелами ВСУ ранения получила одиннадцатилетняя девочка, также на этой неделе был ранен военнослужащий ДНР. Украинские военные вели огонь по 23 населенным пунктам республики, повреждения получили пять домов, цех техобслуживания в Ясиноватой, разрушена хозпостройка в Крутой Балке.