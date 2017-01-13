Песков переадресовал все вопросы по Исаакию властям Петербурга

Москва, 13 января. Вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, являются исключительной прерогативой властей Петербурга, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать ситуацию вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

«Я не могу озвучивать никакую позицию, вопрос с Исаакиевским собором — это исключительно прерогативы городских властей, — обратил внимание пресс-секретарь президента России. — и соответственно, такие вопросы нужно адресовать руководству Санкт-Петербурга».