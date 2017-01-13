«Триумф» в Крыму: зачем на юге России понадобился полк С-400

13 Января 2017 13:19 46

На территории Крыма заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой противовоздушной обороны С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба ЮВО. Модернизация системы противовоздушной обороны необходима для создания щита, способного отразить возможный удар американскими крылатыми ракетами, запущенными из Румынии, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 «Триумф» в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ «Кавказ-2016» состоялись тренировочные пуски ракет», — значится в сообщении военных.

Необходимо отметить, что комплексы С-400 должны будут постепенно заменить семейство советских ЗРК С-300 «Фаворит», которые в настоящее время составляют основу противовоздушной обороны полуострова.

«Это плановая работа по усилению группировки российских войск на территории Крыма. Модернизация системы защиты полуострова проводится согласно ранее установленному плану — помимо С-400 там также были размещены установки береговой обороны «Бал» и «Бастион». Вообще же происходит укрепление и расширение базы Черноморского флота», — поясняет военный эксперт.

Кроме этого Алексей Леонков предполагает, что в будущем в Крыму могут появиться средства радиоэлектронного подавления и стационарная надгоризонтная радиолокационная станция типа «Воронеж», которая способна обнаруживать воздушные цели на дальности в 6000 километров. Эта станция работает как единое целое с системой предупреждения о ракетных пусках (СПРН).

«А система С-400 по диапазону дальше видит и стреляет чем С-300. Она частично может выполнять некоторые элементы системы ПРО: сбивает любые цели, которые существуют — воздушные, части межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. «Триумф» — очень эффективная система обороны», — продолжает Леонков.

Военный эксперт напоминает, что размещение С-400 в Крыму необходимо еще для того, чтобы прикрывать территорию полуострова от возможного нападения со стороны Румынии, где Соединенные Штаты Америки развернули системы противоракетной обороны.

«Американская установка МК-41 может использовать не только противоракеты СМ-3, но и крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, которые имеют радиус действия порядка двух с половиной тысяч километров. Вот против таких ракет система С-400 «Триумф» и перебрасывается в Крым», — заключил спикер.

Как напоминают Известия, С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности, способный вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям. С-400 также может использовать разные типы ракет.