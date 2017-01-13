Блок «Завтра Сирии» готов принять участие в переговорах в Астане

Дамаск, 13 января. Оппозиционный блок «Завтра Сирии» не получил приглашения для участия в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, заявил член генерального секретариата либерального движения «Завтра Сирии» Касем аль-Хатыб.

Представитель умеренного сирийского оппозиционного блока Касем аль-аХатыб сообщил, что во встрече по урегулированию кризиса в САР могут принять все вооруженные группировки, которые придерживаются перемирия. Однако, приглашение для «Завтра Сирии» пока не поступало.

«Нам приглашение на данный момент не направлялось. Если нас позовут в Астану, то мы готовы к участию, мы бы этого хотели», — прокомментировал оппозиционер. Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что в диалоге по мирному урегулированию также могут принять участие представители США и ООН, что согласовано Москвой и Анкарой.