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Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией
Политика

Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией

Сегодня 12:33
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Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией

Вашингтон, 13 января. Хакер Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за взлом почты Демократической партии США, отрицает свою связь с Россией. Об этом он сам написал в своем блоге.

«Американские разведслужбы опубликовали несколько сообщений, утверждая, что я работал с Россией. Хочу прояснить этот вопрос: эти обвинения абсолютно не обоснованы. Я никак не связан с российским правительством. Я действовал, руководствуюсь, собственными политическими убеждениями», — утверждает хакер.

Как сообщает «Национальная служба новостей», Сенат США предлагает ввести санкции против инвесторов, вкладывающих деньги в российские компании по добыче полезных ископаемых, строительству трубопроводов и строительству гражданских ядерных объектов, в ответ на кибератаки, которые в Вашингтоне связывают с Москвой. При этом украинские спецслужбы не предоставили ни одного доказательства, указывающего в пользу причастности Москвы к кибератакам.

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Геннадий Плющев
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Сирия новости 13 января 2017 12.30: Турция нанесла серьезный урон ИГ в Алеппо, новые жертвы оппозиционеров в Идлибе
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