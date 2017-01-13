Сообщениям про Путина доверяет большинство россиян

13 Января 2017 12:38 51

Москва, 13 января. Средства массовой информации объективно освещают в России деятельность президента Владимира Путина (62%), природные катаклизмы (72%) и положение РФ в мире (53%). Такое мнение выразили россияне в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Социологи рассказали, что большинство россиян доверяют публикациям в СМИ и телепрограммам. По мнению граждан (72%), журналисты рассказывают правду о наводнениях, землетрясениях, пожарах и прочих стихийных бедствиях.

62% россиян считают, что журналисты объективно рассказывают о деятельности главы государства Владимира Путина. 27% респондентов заявили, что пресса «приукрашивает» в публикациях про президента. 3% опрошенных заметили негативную оценку в статьях и новостях про Путина.

Как пишет газета «Известия», россияне (53%) также доверяют информации СМИ о положении страны на международной арене.