Камчатский избирком не видит причин исключать замешанную в ЧП со скорой автоледи

Петропавловск-Камчатский, 13 января. Камчатский избирком пока не видит причин исключать из состава комиссии Ульяну Лобанову, владелицу иномарки, не пустившую неотложку к умирающему пациенту.

«Пока у нас нет оснований исключать ее. В случае, если она будет осуждена, тогда будет рассматриваться такой вопрос», — заявил представитель РИА Новости в комментариях РИА Новости.

Как сообщала «Газета.ру», накануне в УМВД по Камчатскому краю заявили, что за блокировку неотложки водителю иномарки грозит штраф в 500 рублей. Проверку по факту гибели 21-летнего мужчины, к которому не смогли попасть медики, ведет СК РФ.

При этом на записи видеорегистратора скорой видно, что пропустить спешивших на вызов медиков автоледи не составляло никакого труда, уточняет НСН.

