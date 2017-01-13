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Дети Алеппо на торжественных линейках получили подарки из России
Новости Сирии

Дети Алеппо на торжественных линейках получили подарки из России

Сегодня 12:42
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Дети Алеппо на торжественных линейках получили подарки из России

Алеппо, 13 января. В школах сирийского города Алеппо, где люди возвращаются к нормальной жизни, прошли торжественные линейки, на которых ребята получили подарки из Москвы.

Во время войны многие школы во втором по величине городе Сирии продолжали работать, ребята ходили на уроки под пулями и прятались в подвалы во время обстрелов, однако и там продолжались занятия. Десятки школьников и учителей погибли или получили ранения. Сейчас для школ Алеппо наступил настоящий праздник, на уроки можно ходить без опаски получить пулю снайпера, а на торжественной линейке ребятам вручили школьные рюкзаки с тетрадями, ручками и карандашами, а также сладостями. Сирийские школьники получили и игрушки, мальчишкам вручили машинки, а девочкам — куклы.

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Алексей Громов
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