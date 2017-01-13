Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста не решит всех проблем России

13 Января 2017 12:37 45

Москва, 13 января. Повышение пенсионного возраста в России не будет способствовать решению проблем сбалансированности Пенсионного фонда России, заявила глава Счетной палаты страны Татьяна Голикова.

Во время выступления на Гайдаровском форуме Голикова обратила внимание, что повышение пенсионного возраста, которое предложил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, не решит проблему сбалансированности ПФР и его зависимости от федерального бюджета. Она подчеркнула, что тут необходим комплексный подход.

«При модернизации пенсионной системы важно ответить на все вопросы: какие обязательства и в отношении какого количества граждан мы должны нести, что мы делаем в системе соцстраха с теми, кто в систему не платит, но получает обеспечение», — убеждена представитель Счетной палаты.

Ранее Кудрин заявил, что пенсионный возраст необходимо увеличить: женщинам — до 63 лет, мужчинам — до 65.