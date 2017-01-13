Итоги встречи по Сирии в Астане представят в Совбезе ООН

Москва, 13 января. Результаты встречи в Астане по мирному урегулированию в Сирии представят в Совбезе ООН, заявил секретарь движения «Народная дипломатия» Махмуд Аль-Афанди, участник делегации оппозиции Сирии.
Напомним, что 10 января делегацию сирийской оппозиции принял представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым.
Аль-Афанди заявил, что итоги встречи обязательно представят в Совбезе ООН. По его словам, именно итог встречи в Астане даст представление о том, по какому пути пойдут предстоящие переговоры в Женеве, передает РИА Новости.
«Так как встреча в Астане даст представление, некую карту предстоящей встречи в Женеве», — сказал аль-Афанди.