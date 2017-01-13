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Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!
Украина

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Сегодня 12:28
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Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Киев, 13 января. Возле здания Конституционного суда на Жилянской улице прошла акция активистов парламентской партии «Свобода», которые требуют законодательно запретить всем жителям Украины говорить по-русски, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы должны покончить с наследием коммунистов и кремлевских марионеток! Никакого русского языка на Украине быть не должно! Есть только украинская мова, есть только украинцы! Кому не нравится – чемодан-вокзал-Россия!», - кричал один из митингующих, представившийся корреспонденту ФАН Алексеем (Олексеем). 

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Другие протестующие скандировали «Геть русский язык с Украины!», «Москаляку на гиляку!» и тому подобные лозунги. Попытка корреспондента ФАН задать вопрос по-русски едва не закончилась дракой. Корреспонденту было сказано, что «за каждое слово по-русски, сказанное на улицах Киева, будут бить по морде».

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Напомним, сразу после государственного переворота на Украине в феврале 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков, украинского и русского, части регионов страны. После этого Крым и Донбасс объявили об отделении от Украины, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады, поскольку еще несколько регионов с доминирующим русским населением заявили, что не признают запрет на русский язык. 

В настоящее время русским языком по-прежнему пользуются 75% населения Украины, из них половина считает его родным. Однако депутаты националистических партий обратились в Конституционный суд с требованием запретить использование русского языка во всех регионах страны. В настоящее время КС проводит заседание, посвященное рассмотрению этого вопроса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «украинский язык должен оставаться единственным государственным языком на Украине», так как, по его мнению, является «консолидирующим фактором для общества».

Примечательно, что несмотря на подавляющее большинство русскоязычных граждан на Украине, они не рискуют выступать с митингами и протестами в защиту собственного языка, поскольку опасаются расправы со стороны военизированных нацистских штурмовых отрядов, таких как «Азов» или «Правый сектор» (запрещены в РФ).

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
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