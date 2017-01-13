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Полиция изъяла у московской семьи 12 приемных детей, больных ВИЧ
Происшествия

Полиция изъяла у московской семьи 12 приемных детей, больных ВИЧ

Сегодня 12:21
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Полиция изъяла у московской семьи 12 приемных детей, больных ВИЧ

Москва, 13 января. Органы опеки и попечительства совместно с полицией в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей.

По предварительным данным, все они инфицированы ВИЧ. Как рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, на данный момент выясняются все подробности. К работе привлечены профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного при президента России по правам ребенка выехали на место.

Из семьи изъяты 12 приемных детей. Один родной ребенок остался с родителями.

Ранее сообщалось, что ВИЧ-инфицированный уголовник изнасиловал женщину и девочку в Ярославле. 

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Алия Шарафутдинова
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