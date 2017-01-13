Дадин подружился с сокамерником в колонии на Алтае

Москва, 13 января. Осужденный за нарушение правил проведения митингов активист Ильдар Дадин не жалует на условия в колонии Алтайского края, заявил его адвокат Алексей Липцер.

Липцер обратил внимание, что подзащитный полностью доволен условиями колонии №5, куда его перевели.

«Условия этапирования также были хорошими, — констатировал адвокат. — В новой колонии тоже все нормально: все к нему внимательно относятся, обращаются на «вы».

Защита также отметила, что у Дадина всего один сокамерник, с которым у него сложились хорошие отношения, передает РИА Новости.

Ранее в январе сообщалось, что осужденный Дадин, который ранее обвинил сотрудников карельской колонии в жестоком избиении, был этапирован в колонию в Алтайском крае, передает Ura.Ru.