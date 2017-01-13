Кудрин рассказал, как повысить ВВП России на 3%

Москва, 13 января. Российская экономика может развиваться гораздо быстрее при условии проведения структурных реформ. Об этом в пятницу заявил бывший министр финансов России Алексей Кудрин, выступая в рамках Гайдаровского форума.

По его словам, в этом случае ВВП России может превысить 3% уже к 2019 году, а к 2022 году подняться выше 4%. Одним из ключевых факторов развития экономики Кудрин назвал рост экспорта, а главной проблемой — технологическое отставание.

«Мы оказались перед проблемой технологического отставания. Я считаю это самым серьезным вызовом. Мы можем потерять много рынков из-за этого», — цитирует Кудрина корреспондент Федерального агентства новостей.