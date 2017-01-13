Вооруженная оппозиция Сирии выдвинула ультиматум о перемирии

Анкара, 13 января. Сирийская вооруженная оппозиция предъявила ультиматум о введении с 13 января десятидневного перемирия в южных районах САР и Дамаске.

Сегодня сирийская вооруженная оппозиция выдвинула в столице Турции ультиматум о введении с 13 января режима прекращения огня сроком на десять дней, которое касается южных районов Сирии и Дамаска, Восточной Гуты. Об этом стало известно от представителя движения «Народная дипломатия» Махмуда Аль-Афанди.

«Пока планируется 23 января, но они поставили ультиматум, и будут смотреть, как он будет исполняться. Только при этом условии вооруженная оппозиция поедет в Астану», — прокомментировал оппозиционный спикер, отметив, что списки участников переговоров от оппозиции будут составлены позже. Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о согласии России и Анкары относительно участия в переговорах представителей ООН и США.