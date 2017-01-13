Долго и счастливо: ученые высчитали идеальную разницу в возрасте супругов

Вашингтон, 13 января. Американские ученые выяснили, какая разница в возрасте является идеальной для удачного брака. Оказалось, что меньше всего шансов развестись у пар с разницей в 1–2 года.

Именно такие союзы, по их мнению, самые счастливые. Риск развода в таких семьях, по данным исследователей, составляет 3%, а вот шансы на разрыв у супругов с разницей в возрасте более пяти лет выше более чем в пять раз. Риск у них составляет 18%. При разнице в возрасте в 20 лет и более шансов жить долго и счастливо, по мнению ученых, почти нет. Риск развода в этом случае составляет 90–95%.

Когда муж и жена принадлежат к разным поколениям, у них слишком отличаются взгляды на жизнь, поэтому вероятность ссор и конфликтов увеличивается, поясняют ученые.

Однако российские специалисты полагают, что разница в возрасте не является отнюдь не главной причиной развода. «Если опираться на российские исследования, то средняя разница возраста между супругами составляет 3–5 лет, если мужчина старше, она простительна», — сообщила ИА «Народные новости» доцент МГМУ им. И.М. Сеченова и кандидат социологических наук Ольга Лебедь. По ее словам, это оказывало влияние на репродуктивное здоровье: мужчины и женщины к этому моменту уже «больше взрослели». «Но на всю категорию населения я бы распространять это не стала», — заключила она.