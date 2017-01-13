Шойгу: Военные изучат методы противодействия «цветным революциям»

Москва, 13 января. Министр обороны России Сергей Шойгу на установочной лекции объяснил задачи проекта «Армия и общество».

Проект «Армия и общество» создан на базе Военной академии Генерального штаба Минобороны РФ, его слушателями станут высшие и старшие офицеры ВС России. Также среди участников можно назвать руководящий состав военного ведомства, специалистов СМИ, общественных деятелей, политологов и представителей власти.

Одной из задач проекта «Армия и общество» является изучение опыта публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций», отметил Сергей Шойгу в своем выступлении. Слушатели курса получат исчерпывающую информацию о контрмерах проведению «цветных революций».