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Экс-солистка группы «Лицей» скончалась в Приморье при странных обстоятельствах
Общество

Экс-солистка группы «Лицей» скончалась в Приморье при странных обстоятельствах

Сегодня 12:06
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Экс-солистка группы «Лицей» скончалась в Приморье при странных обстоятельствах

Владивосток, 13 января. Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась во Владивостоке. Об этом рассказал ее друг, артист Прохор Шаляпин в своем Instagram.

Шаляпин отметил, что Роштаковой не стало через несколько часов, после разговора с ней. Девушке было 33 года.

На данный момент причины смерти певицы неизвестны.  «Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», – добавил артист.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

 

В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

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Алия Шарафутдинова
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Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией
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