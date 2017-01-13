Экс-солистка группы «Лицей» скончалась в Приморье при странных обстоятельствах

Владивосток, 13 января. Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась во Владивостоке. Об этом рассказал ее друг, артист Прохор Шаляпин в своем Instagram.

Шаляпин отметил, что Роштаковой не стало через несколько часов, после разговора с ней. Девушке было 33 года.

На данный момент причины смерти певицы неизвестны. «Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», – добавил артист.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.