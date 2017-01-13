Сирия, 13 января. Армия Турции ликвидировала свыше 40 террористов ИГ* за сутки в ходе столкновений в окрестностях города Аль-Баб. Боевики оппозиции продолжают обстреливать жилые кварталы на севере от Идлиба, есть жертвы. Отряды ССА** ведут перестрелки с союзными ИГ группировками на западе от города Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенных пунктов Бассима и Айн Аль-Фиджа, расположенных в долине Вади-Барада на западе от города Дамаск, продолжаются короткие перестрелки между остатками отрядов боевиков, которые не намерены присоединяться к правительственному плану перемирия, и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Представители командования САА ранее заявили о готовности продолжать столкновения в этом регионе до тех пор, пока соглашение о перемирии не будет подписано всеми сторонами.

Подразделения правительственных войск совместно с бойцами «Хезболлы» продолжают наступать на опорные пункты террористов ИГ на восточных склонах гор Каламун в западной части провинции Дамаск. Ликвидирована группа боевиков, также разрушена значительная часть укреплений террористов.

Провинция Латакия

Военнослужащие правительственной армии провели ответный обстрел позиций боевиков повстанческих формирований недалеко от населенных пунктов Калз и Аль-Шахрура, находящихся в районе горной цепи Аль-Акрад в северной части провинции Латакия, из тяжелых артиллерийских орудий. Сообщается, что было уничтожено по меньшей мере пять боевиков.

Провинция Алеппо

Согласно данным командования армии Турции, за минувшие сутки турецкие военнослужащие ликвидировали как минимум 41 террориста ИГ в ходе нескольких столкновений в окрестностях города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. Кроме того, сообщает источник, под обстрелами оказывались 177 объектов боевиков. При этом большинство из них было уничтожено.

Провинция Хомс

Вооруженная банда неизвестных напала на сотрудников больницы Аль-Басел, находящейся в районе Аль-Захра города Хомс. Однако благодаря действиям полиции никто из мирных гражданских лиц не пострадал, а злоумышленники были арестованы. В настоящий момент ведется допрос задержанных. Устанавливаются их возможные связи с боевиками террористических организаций.

Провинция Дейр эз-Зор

Мирные кварталы одного из западных районов города Дейр эз-Зор подверглись массированным пулеметным обстрелам с направления позиций террористов ИГ. Убиты три мирных жителя, еще несколько получили ранения.

Провинция Даръа

В окрестностях населенного пункта Аль-Ярмук на западе от города Даръа продолжаются ожесточенные столкновения между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и боевиками нескольких союзных ИГ группировок, в том числе формирования «Джейш Халид Бин Аль-Валид». В регионе отмечаются массированные взаимные обстрелы из арторудий и минометов. Данные о ходе боев пока устанавливаются. Однако сообщается о значительных потерях обеих сторон в численной силе.

Провинция Идлиб

Боевики так называемой умеренной оппозиции возобновили обстрелы жилых районов населенного пункта Аль-Фуа, находящегося на севере от города Идлиб. Обстрелы ведутся с направления населенного пункта Бинниш, где дислоцируются отряды формирования «Ахрар аш-Шам». Под обстрелом из минометов и ракетных установок погибли два местных жителя, около 16 человек ранены, причем шесть из них — дети.

Провинция Ракка

В результате взрыва бомбы, которая была заложена недалеко от блокпоста Сирийских демократических сил (SDF)*** вблизи населенного пункта Абу Жади на северо-западе от Ракки, погибли семь бойцов SDF, еще несколько получили ранения. Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было установлено террористами ИГ. Кроме того, еще один военнослужащий демократических сил погиб в результате подрыва на мине в районе поселения Бир Ашек-Слук на севере от города.

Провинция Хама

В городе Хама была предотвращена попытка теракта. На рынке Аль-Халь было обнаружено взрывное устройство. Однако саперы правительственной армии оперативно обезвредили бомбу. В данный момент выясняются обстоятельства инцидента, уже задержаны несколько подозреваемых.

Боевики формирования «Джейш Аль-Изза» открыли огонь по опорным пунктам сирийских войск на окраине города Суран, расположенного в северной части провинции Хама. В результате обстрела были ранены несколько военнослужащих САА. В ходе контратаки правительственным силам удалось нанести боевикам более серьезные численные потери и уничтожить несколько единиц бронетехники террористов. Однако короткие перестрелки в этом регионе время от времени возобновляются.

Ирак

Террористы ИГ провели нападение на полицейский патруль на участке шоссе в 150 км к западу от города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар. Один сотрудник службы безопасности был убит, еще двое захвачены в плен.