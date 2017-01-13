Вооруженная оппозиция Сирии назвала условия участия в переговорах в Астане

Анкара, 13 января. Вооруженные группировки на севере Сирии выдвинули условия для участия в переговорах оппозиции и правительства САР в Астане, среди них — прекращение огня и контроль за перемирием со стороны международного сообщества, сообщил представитель движения «Народная дипломатия» Махмуд Аль-Афанди.

Представитель движения «Народная дипломатия» Махмуд Аль-Афанди заявил, что вооруженная оппозиция, которая сосредоточена на севере Сирии, поставила условия для участия в переговорах в казахской Астане. По словам секретаря организации, главное условие — прекращение огня и контроль за перемирием со стороны международного сообщества. Аль-Афанди также добавил, что участники переговоров по урегулированию сирийского кризиса еще не определены. Известно, что переговоры запланированы на 23 января. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция согласовали участие в переговорах представителей ООН и США.





