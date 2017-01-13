Защитник «Бенфики» Лысцов пока не получал предложений от «Зенита»

Санкт-Петербург, 13 января. По информации, полученной Федеральным агентством новостей от источников, знакомых с ситуацией, защитник «Бенфики» Виталий Лысцов не получал предложения от «Зенита». В то же время интерес со стороны петербургского клуба существует, как ранее и сообщало Федеральное агентство новостей. Скауты сине-бело-голубых регулярно просматривают футболиста.

В настоящий момент «Бенфика» не заинтересована в продаже 21-летнего россиянина, выступающего на правах аренды в португальской «Тонделе», поскольку рассчитывает получить за воспитанника «Локомотива» крупную сумму. Для этого португальцы планируют дождаться, пока Лысцов доиграет сезон в аренде, а затем получит шанс проявить себя в основном составе «Бенфики», за который он ранее не играл.