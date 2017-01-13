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Лавров: Москва готова принять лидеров Палестины и Израиля
Политика

Лавров: Москва готова принять лидеров Палестины и Израиля

Сегодня 12:10
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Лавров: Москва готова принять лидеров Палестины и Израиля

Москва, 13 января. Москва ждет подтверждений от лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения переговоров в России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Орейкатом.

Лавров подтвердил готовность России принять встречу лидеров Палестины и Израиля. Он напомнил, что Москва была готова принять их уже в сентябре прошлого года.

«Готовы к этому и в настоящий момент, как только обе стороны будут в состоянии подтвердить свою готовность», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Нетаньяху и Аббас ранее поддержали предложение Москвы возобновить мирные переговоры. Однако представители Израиля и Палестины продолжают обвинять друг друга в несогласовании даты этого саммита.

В декабре прошлого года Израиль временно ограничил связи со странами, проголосовавшими в Совбезе ООН в поддержку резолюции против поселенческой политики государства, передает Национальная служба новостей.

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Катерина Тимошенская
#сергей лавров
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