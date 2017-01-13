Автоледи, из-за которой скорая опоздала к пациенту на Камчатке, работает в избиркоме

Москва, 13 января. Водитель иномарки, отказавшаяся пропускать к умирающему пациенту автомобиль скорой помощи в одном из дворов Петропавловска-Камчатского, работает членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Как рассказал представитель избиркома RT, 30-летнюю автоледи не собираются исключать из комиссии. Этот вопрос будет рассматриваться в случае, если в отношении женщины возбудят дело.

Ранее сообщалась, что нарушительница отделалась штрафом в размере 500 рублей. Напомним, 10 января в Петропавловске-Камчатском произошел конфликт. Водитель иномарки перекрыла проезд машине скорой помощи, вызванной к умирающему больному. В результате врачи опоздали к пациенту и констатировали смерть 21-летнего молодого человека.