FAN-TV Лента новостей
Суд оставил под стражей пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова
Общество

Суд оставил под стражей пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова

Сегодня 11:49
47

Суд оставил под стражей пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова

Москва, 13 января. Пятеро фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова останутся под стражей. Такое решение в пятницу приняла апелляционная инстанция Московского окружного военного суда, отклонив жалобу стороны защиты.

Апелляцию подали адвокаты Хамзата Бахаева и Анзора Губашева. Они утверждали, что их подзащитные были задержаны незаконно, продолжая настаивать на их невиновности. Адвокат Бахаева уверен, что его клиент — приличный семьянин, который просто «оказался не в то время не в том месте», а защитники Губашова заявили, что он всегда пользовался одним телефоном и автомобилем, что противоречит версии обвинения о его конспирации.

Напомним, что Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину в ночь на 28 февраля, когда прогуливался со своей подругой по Москве. Данное убийство получило широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что преступления, подобные этому, рано или поздно должны быть раскрыты, сообщает Газета.Ru.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 13 января 2017 12.30: Турция нанесла серьезный урон ИГ в Алеппо, новые жертвы оппозиционеров в Идлибе

Сегодня 12:30
1

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

Сегодня 12:28
61

Вот такая демократия: зачем Нидерланды прячут вещдоки по делу MH17

Сегодня 12:12
189

Сирия: каким будет ответ Дамаска на агрессию израильских ВВС

Сегодня 11:53
371

Новости Новороссии: Донбасс под огнем «Градов», минометный дождь в ЛНР, ВСУ обесточили Дебальцево

Сегодня 11:05
350
Показать еще
Прямая трансляция

Исаакиевский собор передают РПЦ: чего хочет церковь, и чего боятся горожане. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией

12:33

Сирия новости 13 января 2017 12.30: Турция нанесла серьезный урон ИГ в Алеппо, новые жертвы оппозиционеров в Идлибе

12:30

Украинские националисты: Никакого русского языка на Украине быть не должно!

12:28

Шойгу: Военные изучат методы противодействия «цветным революциям»

12:27

Дадин подружился с сокамерником в колонии на Алтае

12:24

Защитник «Бенфики» Лысцов пока не получал предложений от «Зенита»

12:22

Полиция изъяла у московской семьи 12 приемных детей, больных ВИЧ

12:21

Долго и счастливо: ученые высчитали идеальную разницу в возрасте супругов

12:19

Вооруженная оппозиция Сирии выдвинула ультиматум о перемирии

12:16

Кудрин рассказал, как повысить ВВП России на 3%

12:13

Вот такая демократия: зачем Нидерланды прячут вещдоки по делу MH17

12:12

Лавров: Москва готова принять лидеров Палестины и Израиля

12:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Взломавший почту американских демократов хакер опроверг свою связь с Россией
Читать
Закрыть