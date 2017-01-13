Суд оставил под стражей пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова

Москва, 13 января. Пятеро фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова останутся под стражей. Такое решение в пятницу приняла апелляционная инстанция Московского окружного военного суда, отклонив жалобу стороны защиты.

Апелляцию подали адвокаты Хамзата Бахаева и Анзора Губашева. Они утверждали, что их подзащитные были задержаны незаконно, продолжая настаивать на их невиновности. Адвокат Бахаева уверен, что его клиент — приличный семьянин, который просто «оказался не в то время не в том месте», а защитники Губашова заявили, что он всегда пользовался одним телефоном и автомобилем, что противоречит версии обвинения о его конспирации.

Напомним, что Борис Немцов был убит несколькими выстрелами в спину в ночь на 28 февраля, когда прогуливался со своей подругой по Москве. Данное убийство получило широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что преступления, подобные этому, рано или поздно должны быть раскрыты, сообщает Газета.Ru.