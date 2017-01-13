Союзники в небе над Сирией: ВКС РФ и ВВС Турции сверили часы в борьбе против ИГИЛ

13 Января 2017 14:43 40

Россия и Турция заключили соглашение об обеспечении безопасности полетов в небе над Сирией. Оценить последствия и важность такого шага, а также возможность проведения общей антитеррористической операции корреспондент Федерального агентства новостей попросил военного политолога.

Стороны подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в ходе операций в Сирийской Арабской Республике. Были прописаны механизмы координации и взаимодействия ВКС РФ и ВВС Турции в случае нанесения ударов по объектам боевиков. Был установлен и порядок действий в ситуациях, когда самолеты и беспилотники находятся в воздушном пространстве Сирии: что называется, никто не забыл инцидент со сбитым Су-24.

«Главное — выработать четкие и ясные правила сотрудничества с Турцией, чтобы Анкара действовала в Сирии понятным нам образом и не проявляла сомнительных инициатив, которые потом придется обсуждать, поскольку раньше турки часто создавали опасные ситуации с сирийскими правительственными войсками, и России приходилось на это реагировать. Сейчас мы вольны совместно уничтожать террористов, которые уже не смогут пользоваться этой разобщенностью. Турция уже страдает от террористических атак ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) из-за того, что пыталась реализовать свои интересы в одиночку. Пришло понимание турецкого руководства, что надо дружить с Россией, четче определяя своих союзников», — комментирует ФАН военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, проходит время, когда турки стремились в коалицию с США и Саудовской Аравией. В какой-то момент они просто запутались в определении своих интересов борьбы на Ближнем Востоке, в выработке своей стратегии.

«Если Турция подключится, мы можем и дальше сокращать свой контингент в Сирии. С другой стороны, устанавливается более плотный контроль над взаимоотношениями турков и курдов, которые также борются с террористами, чтобы не было ситуации, когда Анкара бьет по курдам, хотя намеревается сражаться с радикальными исламистами, но при этом только укрепляет ИГ. Это распыление интересов привело к тому, что в конечном итоге все вернулось к Турции бумерангом. Кто знает, может, этот меморандум будет содействовать дальнейшему поиску Анкарой своего места в мире», — продолжает эксперт ФАН.

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Может быть, стоит ждать появления Турции в других международных образованиях с участием России? Например, это могло бы быть участие в альянсе по формуле «3+1», в которой представлены Москва, Баку, Тегеран.

«Либо уже участие Турции в ШОС не в качестве государства-партнера, а хотя бы в роли страны-наблюдателя, не говоря уже о полноценном членстве в организации. Сближение с Россией невольно отрывает Турцию от НАТО. Центр альянса по борьбе с терроризмом находится именно в Турции, но после терактов получается, что он не способствует безопасности самой страны. А Россия как раз успешно противостоит террористической угрозе. Можно ли говорить о совместных операциях Москвы и Анкары? Сложно предсказывать. Возможно, в случае необходимости что-то будет организовано вблизи турецкой границы, может, даже не на территории Сирии, в условном Ираке или Ливии. Наше сотрудничество может появиться внезапно для всех международных наблюдателей», — добавляет Перенджиев.

Как напоминает Lenta.ru, аналогичные соглашения были подписаны Россией в сентябре 2015 года с Израилем и в октябре 2015 года — с США. Но Турция с начала российской операции в Сирии на такой шаг не пошла, что и привело к обострению отношений с Москвой.