Песков рассказал об отношении России к G8

Москва, 13 января. Россия не намерена возвращаться к работе в формате «большой восьмерки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема никак не обсуждается в Москве», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что приоритетом для России является участие в G20. Кроме того, никаких заявлений от лидеров G7 о намерении пригласить Россию или другие страны не поступало.

«А что касается России, вне зависимости от каких-то эвентуальных предложений и приглашений для России приоритетным является участие в формате «двадцатки», — сообщил Песков.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение России в формат G8 — это «проблема оставшейся «семерки», сообщает Ura.ru.