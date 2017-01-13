Поклонская пожелала Киеву смелости в расследовании госпереворота на Майдане

Москва, 13 января. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала прокуратуру Украины набраться смелости и начать наводить порядок в стране, а начать им, по ее мнению, следует с возвращения к расследованию дела о госперевороте в 2014 году.

«Хотелось бы напомнить коллегам из прокуратуры Украины о преимуществе общечеловеческих ценностей над классовыми» — заметила депутат Госдумы и призвала надзорное ведомство вернуться к расследованию дела по факту государственного переворота зимой 2014 года в Киеве.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Таким образом, суд удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.

В своем обращении он заявил о намерениях через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Кроме того, Олейник сообщил, что подаст в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его мнению, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции в феврале 2014 года, уточняет НСН.