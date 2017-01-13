Сюжет RT об ошибке главы МИД Польши заглушил в эфире Конгресс США

Вашингтон, 13 января. Сюжет RT о переговорах министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского с несуществующей страной прервал эфир американского телеканала C-SPAN с трансляцией обсуждения в конгрессе США.

12 января эфир C-SPAN прервал сюжет другого канала. Вместо трансляции обсуждения в конгрессе телезрители США вдруг увидели материал об ошибке главы МИД Польши, когда он заявил о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Сюжет RT заглушил выступление члена Демократической партии Максина Уотерса, в котором говорилось о законопроекте по ценным бумагам и биржам. В телекомпании отметили, что произошла техническая неполадка. Они подчеркнули, что произошедшее никак не связано с атакой хакеров.

Ранее Ващиковский заявил, что Польша готовится провести переговоры с государством Сан-Эскобар, которого не существует, передает «Газета.ru».