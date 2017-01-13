Луганск: Украина начала подачу воды в ЛНР

Луганск, 13 января. Украина начала подачу воды ЛНР с подконтрольной Киеву территории Луганщины, сообщил глава МЧС республики Сергей Иванушкин.

Украинская сторона возобновила подачу воды жителям Луганской народной республики, которая была остановлена 1 декабря 2016 года. «Вода с украинской стороны пошла, 300 кубов в час, но сейчас идет заполнение системы», — прокомментировал текущую ситуацию глава МЧС республики Сергей Иванушкин. По его словам, первыми будут снабжены водой населенные пункты Обозное, Приветное. Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что власти делают все необходимое для обеспечения республики собственной водой.



