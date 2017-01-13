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Противники Трампа намерены сорвать инаугурацию президента США
Политика

Противники Трампа намерены сорвать инаугурацию президента США

Сегодня 11:40
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Противники Трампа намерены сорвать инаугурацию президента США

Москва, 13 января. Многотысячные демонстрации ожидаются в Вашингтоне 20 января для срыва инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20. Активисты планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне. Также запланирован четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города. Демонстранты намерены заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий.

Для координаций действий протестующих подготовлены около 300 волонтеров.

На своей странице организаторы призывают устроить акции протеста по всей стране.

Ранее сообщалось, что марш протеста против Трампа соберет звезд американского шоу-бизнеса. 

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Алия Шарафутдинова
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