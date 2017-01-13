Алеппо пытается вернуться к нормальной жизни

Алеппо, 13 января. Жители второго по величине города Сирии, вернувшись домой, пытаются вернуться в мирной жизни.

Одним из первых пунктов в правительственной программе возрождения Алеппо было восстановление нормальной работы системы образования. Сейчас в городе снова открываются школы, которые ранее боевики использовали как склады боеприпасов или мастерские для изготовления снарядов и взрывчатки. Каждое здание тщательно проверяют российские саперы Центра разминирования. Уходя, боевики буквально напичкали взрывчаткой каждый из корпусов детских учреждений. Ученики возвращаются только в те здания, на которых есть надпись на русском языке «Мин нет».

Ранее агентство URA.ru сообщило о том, что власти Сирии предупредили коллег из Израиля, что могут предпринять меры в ответ на ракетный обстрел военного аэропорта в Дамаске.