Сирия: Израиль хранит молчание по поводу обстрела аэродрома под Дамаском

Иерусалим, 13 января. Армия обороны Израиля отказалась комментировать недавнюю ракетную атаку на сирийскую авиабазу в Эль-Меззе, к западу от Дамаска. Об этом сообщает израильский телеканал 9 TV.

Сирийские военные заявили, что ракеты были выпущены около полуночи из северных районов Израиля. Они обвинили Израиль в поддержке террористов, поскольку их атака играет на руку радикальным исламистам, хозяйничающим в Сирии.

Как сообщает Газета.Ru, официальный Дамаск уже предупредил Иерусалим о возможных ответных мерах. Напомним, что в конце прошлого года сирийской армии удалось освободить от боевиков ключевой город Алеппо.

