Роскомнадзор зачищает Рунет от советов уклонистам

Москва, 13 января. Роскомнадзор начал зачистку Рунета от сайтов, обучающих молодых россиян «косить» от службы в армии. По последним данным, ведомство внесло в список запрещенных уже свыше 150 таких ресурсов.

На сайтах для уклонистов размещают информацию о болезнях, наличие которых позволяет отправиться на альтернативную службу, предлагаются консультации юристов, услуги по по зачислению в аспиранты, а также помощь при медобследовании.

По обращениям прокуратуры суды признают такие сайты для уклонистов противозаконными ресурсы с подобными материалами. В минувшем году Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов этой направленности, пишет газета «Известия».

По данным Минобороны РФ, в минувшем году уклоняющихся от призыва стало меньше на 20% в сравнении с 2015 годом. Всего за 2016 год следователи получили 900 материалов в отношении уклонистов.

