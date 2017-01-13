Тело полицейского обнаружено на берегу реки в Северной Осетии

Алагирский район (Северная Осетия), 13 января. В Северной Осетии обнаружено тело сотрудника полиции, проводится доследственная проверка. Накануне вечером недалеко от федеральной автодороги Владикавказ-Алагир на берегу реки Майрамадаг местные жители обнаружили тело полицейского. Погибшим оказался 26-летний участковый уполномоченный полиции ОМВД по Алагирскому району.

«На теле не зафиксировано признаков насильственной смерти. По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована проверка», — сообщили ФАН в региональном управлении СК РФ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза для установления причины смерти, а также устанавливаются и опрашиваются очевидцы и родственники умершего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.