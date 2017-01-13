На переговоры по Сирии в Астане ждут представителей ООН и США

Анкара, 13 января. В запланированных переговорах по урегулированию сирийского конфликта, которые пройдут в Астане, примут участие представители США и ООН.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара сошлись во мнении о необходимости присутствия за столом переговоров в казахской Астане по Сирии участников из США и представителей ООН. По словам главы турецкого дипломатического ведомства, данный вопрос не вызвал споров сторон. Известно, что уже на будущей неделе будут отправлены приглашения участникам диалога по Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что на переговорах должны присутствовать все, кто может оказать содействие урегулированию ситуации.