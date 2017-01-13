Кудрин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста в России

Москва, 13 января. Пенсионный возраст в России необходимо увеличить: женщинам — до 63 лет, мужчинам — до 65, заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент Федерального агентства новостей с Гайдаровского форума.

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения в трудоспособное население тех, кто сегодня уже уходит на пенсию», — констатировал Кудрин.

По его словам, пенсионный возраст необходимо увеличить для женщин до 63 лет, а мужчинам — до 65. Бывший министр финансов отметил, что в стране наблюдается тренд на непрерывное снижение численности населения в трудоспособном возрасте. При этом Кудрин обратил внимание, что повышение пенсионного возраста возможно в стране исключительно при сохранении цели на достойные пенсии.

Ранее Кудрин подчеркнул, что при проведении системных реформ Россия может выйти на рост экономики выше 3% к 2019 году, передает «Газета.ru».